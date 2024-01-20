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Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные дни

Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные дни

Минтруд предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект представлен на общественное обсуждение. Предлагаемые изменения позволят сотрудникам при увольнении выбирать один из двух вариантов компенсации за работу в выходные и праздники — дополнительный отдых или денежную доплату.

«Отсутствие в статье 153 ТК РФ указания на обязанность работодателя предоставить работнику дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни до момента увольнения приводит на практике к тому, что работник лишается как этих дней отдыха, так и повышенной оплаты такой работы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сейчас, в соответствии с указанной статьей ТК, работа в выходные дни и праздники должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудник может выбрать вместо денежной компенсации дополнительный день отдыха.

Если законопроект одобрят, новые положения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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Минтруд Трудовой кодекс компенсации поправки в закон
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