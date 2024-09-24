Гладков рассказал о последствиях работы ПВО в Белгороде
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде результате падения обломков повреждения получили кровля частного дома и легковая машина. Кроме того, загорелась сухая трава, ее потушили. Глава региона добавил, что в поселке Северный, расположенном в Белгородском районе, повреждено остекление социального объекта.
Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине. Как ранее рассказал Гладков, в результате обстрелов региона 22 сентября ранения получили 15 человек, 13 из них попали в больницу.
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