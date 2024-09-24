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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях работы ПВО в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде результате падения обломков повреждения получили кровля частного дома и легковая машина. Кроме того, загорелась сухая трава, ее потушили. Глава региона добавил, что в поселке Северный, расположенном в Белгородском районе, повреждено остекление социального объекта.

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Вячеслав Гладков

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине. Как ранее рассказал Гладков, в результате обстрелов региона 22 сентября ранения получили 15 человек, 13 из них попали в больницу.

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Белгород ПВО Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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