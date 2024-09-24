Следствие назвало рабочие версии отравления семьи с гибелью детей
Следователи продолжают отрабатывать версию отравления семьи в Красноярском крае продуктами питания, несмотря на найденные следы инсектицидного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
В результате отравления в семье умерли все дети, их было четверо, двое взрослых выжили.
«Пока отрабатываем все версии», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура рассматривала несколько версий произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства. Позднее основной стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.
Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления — накануне они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. За несколько дней в больнице умерли четверо детей. Их родители пришли в сознание 23 сентября, они остаются под наблюдением врачей. На следующий день медики оценили их состояние как удовлетворительное.
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