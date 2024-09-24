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Аресты генералов ,  
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Суд посчитал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова

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Аресты генералов
Валерий&nbsp;Муминджанов
Валерий Муминджанов (Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС)

Суд отклонил попытку обжаловать возбуждение уголовного дела о получении взятки против замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора генерала Валерия Муминджанова, сообщает «РИА Новости».

Суд рассмотрел жалобу защиты Муминджанова в закрытом режиме и признал возбуждение уголовного дела законным.

Защита обжаловала арест генерала Муминджанова по делу о взятке
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Валерий Муминджанов

Об уголовном деле против Муминджанова стало известно 2 сентября. Его задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 20 млн руб. при поставках обмундирования в зону военной операции и этапировали в Москву.

На следующий день 235-й гарнизонный военный суд отправил генерал-майора под арест до 2 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

До прихода на пост замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, на этой должности генерал-майор помог коммерческой компании заключить контракты на сумму 1,5 млрд руб. на поставку обмундирования, в том числе на территорию боевых действий на Украине. За это в качестве взятки он получил свыше 20 млн руб.

В ходе расследования у Муминджанова и членов его семьи были найдены «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется». Свою вину генерал не признал.

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Теги
коррупция Валерий Муминджанов суд взятка
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