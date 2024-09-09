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Аресты генералов ,  
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Защита обжаловала арест генерала Муминджанова по делу о взятке

Сюжет
Аресты генералов
Валерий Муминджанов
Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Защита обжаловала арест замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятках, сообщила РБК его адвокат Карина Лубенец.

3 сентября 2024 года 235-й гарнизонный военный суд отправил генерал-майора под арест до 2 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Тогда же защита пообещала обжаловать меру пресечения для Муминджанова.

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Валерий Муминджанов

Об уголовном деле против Муминджанова стало известно 2 сентября. Его задержали в Воронеже по подозрению в получении взятки на сумму более 20 млн руб. при поставках обмундирования в зону военной операции и этапировали в Москву.

До прихода на пост замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, на этой должности генерал-майор помог коммерческой компании заключить контракты на сумму 1,5 млрд руб. на поставку обмундирования, в том числе на территорию боевых действий на Украине. За это в качестве взятки он получил свыше 20 млн руб.

В ходе расследования у Муминджанова и членов его семьи были найдены «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется». Свою вину генерал не признал.

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Теги
военный суд коррупция Валерий Муминджанов уголовное дело РИА Новости
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