На Алтае частный самолет зацепил линию электропередачи и упал

Фото: МЧС России / Telegram

Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи села Верх-Озерное Алтайского края, зацепив линию электропередачи. На борту был только пилот, он не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило, что по факту жесткой посадки легкомоторного воздушного судна проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, 24 сентября 2024 года в поселке Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края мужчина на принадлежащем ему самолете проводил обработку сельскохозяйственных полей.

«Отвлекшись на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи и осуществил жесткую посадку на грунт. Самолет получил повреждения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. По данным МЧС, упал самолет СП-30, по данным СК — СП-32Б1.

14 сентября в Алтайском крае у поселка Приозерный Рубцовского района рухнул частный легкомоторный самолет Авиатика-МАИ-890, в результате погиб пилот.

В региональном управлении Следственного комитета на транспорте назвали причинами крушения воздушного судна техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

Следователи также завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.