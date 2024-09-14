 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Алтае при падении легкомоторного самолета погиб пилот

В Алтайском крае рухнул частный легкомоторный самолет, в результате погиб пилот, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, самолет упал у поселка Приозерный Рубцовского района. «На борту находился один пилот, к сожалению, он погиб», — говорится в публикации. Информация о пострадавших на земле уточняется, добавили в МЧС.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

В Китае легкомоторный самолет упал на шоссе. Видео
Общество

Ранее, 9 сентября, самолет-амфибия рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. В результате погибли два человека. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Алтайский край самолет авиакатастрофа
Материалы по теме
Вертолет армии Израиля разбился в Рафахе
Политика
В Подмосковье разбился самолет-амфибия
Политика
Сырский рассказал, что F-16 разбился, когда пытался сбить ракету
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Трамп заявил, что избрание Харрис приведет к войне с РоссиейПолитика, 11:08
Расписка в получении денежных средств: инструкция и образецИнвестиции, 11:00
Какие трудности назвали релоцировавшиеся из России женщины. ИнфографикаЭкономика, 11:00
Британский дипломат предупредил об эскалации при дальнобойных ударах ВСУПолитика, 10:50
«Нет смысла покупать iPhone»: почему ИИ не поможет ApplePro, 10:49
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:46
Чендлер не дождался Макгрегора и проведет бой с экс-чемпионом UFCСпорт, 10:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пошаговая индексация утильсбора заработает 1 октябряЭкономика, 10:42
Медведев предупредил о конце терпения в вопросе ядерного оружияПолитика, 10:33
В мэрии назвали самые популярные у пассажиров станции МЦКГород, 10:23
Бизнесмен не признал вину в хищении ₽7,2 млн у МинобороныПолитика, 10:17
Рекордсмен сборной России забросил шайбу в первом матче за клуб НХЛСпорт, 10:15
Сколько россияне тратили в ресторанах этим летомБизнес, 10:04
Что такое рефинансирование кредитной карты: можно ли это сделать и какИнвестиции, 10:00