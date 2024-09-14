На Алтае при падении легкомоторного самолета погиб пилот

В Алтайском крае рухнул частный легкомоторный самолет, в результате погиб пилот, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, самолет упал у поселка Приозерный Рубцовского района. «На борту находился один пилот, к сожалению, он погиб», — говорится в публикации. Информация о пострадавших на земле уточняется, добавили в МЧС.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

Ранее, 9 сентября, самолет-амфибия рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. В результате погибли два человека. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.