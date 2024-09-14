На Алтае при падении легкомоторного самолета погиб пилот
В Алтайском крае рухнул частный легкомоторный самолет, в результате погиб пилот, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Как уточнили в ведомстве, самолет упал у поселка Приозерный Рубцовского района. «На борту находился один пилот, к сожалению, он погиб», — говорится в публикации. Информация о пострадавших на земле уточняется, добавили в МЧС.
Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте.
Ранее, 9 сентября, самолет-амфибия рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. В результате погибли два человека. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов