СК назвал две основные версии крушения легкомоторного самолета на Алтае
Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования являются основными версиями крушения самолета Авиатика-МАИ-890 в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета на транспорте.
«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — говорится в сообщении.
О падении легкомоторного самолета в Алтайском крае стало известно ранее 14 августа. При крушении погиб единственный человек на борту — пилот судна.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как уточнила тогда пресс-служба регионального управления МЧС, самолет упал у поселка Приозерный Рубцовского района.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов