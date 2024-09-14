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СК назвал две основные версии крушения легкомоторного самолета на Алтае

СК назвал две основные версии крушения легкомоторного самолета на Алтае
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Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования являются основными версиями крушения самолета Авиатика-МАИ-890 в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета на транспорте.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — говорится в сообщении.

На Алтае при падении легкомоторного самолета погиб пилот
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О падении легкомоторного самолета в Алтайском крае стало известно ранее 14 августа. При крушении погиб единственный человек на борту — пилот судна.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как уточнила тогда пресс-служба регионального управления МЧС, самолет упал у поселка Приозерный Рубцовского района.

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Следственный комитет Алтайский край самолет
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