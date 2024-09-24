Алаудинов рассказал, сколько бойцы «Ахмата» провели в окружении ВСУ

Алаудинов: бойцы «Ахмата» провели в окружении в Курской области 41 день

Апти Алаудинов (Фото: Петров Сергей / news.ru / Global Look Press)

Эвакуированные из-под села Мартыновка в Курской области 22 бойца спецназа «Ахмат» 41 день находились в окружении, обеспечивая перегруппировку других отрядов. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, задачей российских военных было удержать важный логистический узел, пока другие отряды не закрепятся на следующем участке. Решение об эвакуации было принято в связи с тяжелыми ранениями бойцов.

«Ребята героически продержали этот участок 41 день, у нас есть в этом отряде тяжелораненые... Вот в связи с этими потерями мы провели совещание и приняли решение о том, что надо срочно эвакуировать раненых», — сказал Алаудинов.

Алаудинов добавил, что за 41 день полного окружения военнослужащие ни разу не изъявляли желание оставить позиции и уйти.

Сейчас, по словам генерала, все военнослужащие находятся в госпитале, большинство из них отправили на лечение в Москву и другие регионы.

Ранее в сентябре 2024 года Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область потеряли больше половины задействованной техники.

Минобороны России ежедневно отчитывается об отражении атак украинских военных и уничтожении техники. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 16 400 военнослужащих.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».