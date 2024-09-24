 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов рассказал, сколько бойцы «Ахмата» провели в окружении ВСУ

Алаудинов: бойцы «Ахмата» провели в окружении в Курской области 41 день
Сюжет
Военная операция на Украине
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Петров Сергей / news.ru / Global Look Press)

Эвакуированные из-под села Мартыновка в Курской области 22 бойца спецназа «Ахмат» 41 день находились в окружении, обеспечивая перегруппировку других отрядов. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, задачей российских военных было удержать важный логистический узел, пока другие отряды не закрепятся на следующем участке. Решение об эвакуации было принято в связи с тяжелыми ранениями бойцов.

«Ребята героически продержали этот участок 41 день, у нас есть в этом отряде тяжелораненые... Вот в связи с этими потерями мы провели совещание и приняли решение о том, что надо срочно эвакуировать раненых», — сказал Алаудинов.

Алаудинов добавил, что за 41 день полного окружения военнослужащие ни разу не изъявляли желание оставить позиции и уйти.

Сейчас, по словам генерала, все военнослужащие находятся в госпитале, большинство из них отправили на лечение в Москву и другие регионы.

Алаудинов сообщил о выводе военных из окружения в Курской области
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее в сентябре 2024 года Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область потеряли больше половины задействованной техники.

Минобороны России ежедневно отчитывается об отражении атак украинских военных и уничтожении техники. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 16 400 военнослужащих.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Апти Алаудинов эвакуация ВСУ Россия
Материалы по теме
Алаудинов сообщил о выводе военных из окружения в Курской области
Политика
Алаудинов оценил шансы ВСУ «продавиться» к Курской АЭС
Политика
Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше 50% техники в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
В Горловке пожарный погиб при взрыве боеприпасаПолитика, 11:52
Суд посчитал законным возбуждение дела против генерала МуминджановаОбщество, 11:48
Ипотека в большинстве крупных банков не стала дороже после роста ключевойНедвижимость, 11:47
5 шаблонов Google-таблиц для менеджеровPro, 11:44
ЦБ ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монетФинансы, 11:42
«РИА Новости» узнало, что сослуживцев Пашаева вызвали на допросОбщество, 11:39
One узнал об отказе ФИФА отстранять Израиль от международных соревнованийСпорт, 11:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Остаться ни с чем»: к каким рискам pre-IPO надо быть готовым инвесторуPro, 11:28
На Алтае частный самолет зацепил линию электропередачи и упалОбщество, 11:24
Когда включат отопление в жилых домах в МосквеНедвижимость, 11:20
Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концертОбщество, 11:19
Двум участникам банды Басаева дали 24 и 25 лет за теракт в ЧечнеПолитика, 11:18
Абрамович опроверг продажу «Гаража»Бизнес, 11:11
ТВ-реклама подорожала на 40%: на чем сэкономить рекламодателюPro, 11:09