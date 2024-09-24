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Военная операция на Украине ,  
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Морпехи уничтожили группу украинских разведчиков в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уничтоженная разведгруппа принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) ВСУ.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее Минобороны отчиталось, что российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили и уничтожили несколько десятков единиц украинской техники за время боев в Курской области.

Тогда в Минобороны подчеркнули, что это позволило морским пехотинцам занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения боевой техники Вооруженных сил Украины.

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Теги
морпехи Курская область ВСУ разведка Минобороны
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