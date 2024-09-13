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Военная операция на Украине ,  
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Морпехи Черноморского флота уничтожили технику ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили и уничтожили несколько десятков единиц украинской техники за время боев в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Были уничтожены бронетранспортеры Stryker, боевые бронированные машины «Казак», VAB, а также бронеавтомобиль HMMWV», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что это позволило морским пехотинцам занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения боевой техники вооруженных сил Украины.

Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую область
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

11 сентября морпехи 810-й бригады взяли в плен украинских военных в Курской области. На допросе пленные украинские штурмовики сообщили, что потеряли связь с подразделением и заблудились в попытке отступить к своим, отметил тогда представитель российских силовиков.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 22 августа из восьми регионов (граничащих с Украиной и Курской АЭС) выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.

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