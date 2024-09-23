Суд в Крыму дал гражданину Украины 14 лет колонии за шпионаж

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Суд в Крыму признал виновным гражданина Украины в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Центральному военному округу.

По данным следствия, Сухачев М.А. передавал сведения украинским спецслужбам, в частности данные о работе зенитно-ракетных подразделений Вооруженных сил России в ходе проведения военной операции в Запорожской области.

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию Службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.

3 сентября Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима спецназовца Александра Любаса за попытку осенью 2023 года напасть на российских военных в Крыму и поставить там флаг Украины. Суд и следствие установили, что весной 2022 года Любас вступил в Киевской области в подразделение спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Позже он добровольно решил участвовать в высадке в Крыму, где диверсанты собирались установить украинский флаг и снять это на видео.

В тот же день, 3 сентября 2024 года, севастопольца приговорили к 16 годам колонии за попытку совершить диверсию на объекте инфраструктуры в Крыму. Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в виде шпионажа.