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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил в своем телегам-канале глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

После начала специальной военной операции ряд российских регионов, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, последняя массовая атака дронов ВСУ российских территорий произошла в ночь на 21 сентября — тогда был уничтожен 101 беспилотник. Больше всего БПЛА, 53 штуки, сбили над Брянской областью.

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Брянская область Александр Богомаз БПЛА ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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