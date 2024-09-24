Над Брянской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил в своем телегам-канале глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, последняя массовая атака дронов ВСУ российских территорий произошла в ночь на 21 сентября — тогда был уничтожен 101 беспилотник. Больше всего БПЛА, 53 штуки, сбили над Брянской областью.