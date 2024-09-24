Глава генштаба США назвал способ понять, «что на уме» у военных России
Понять, о чем думают военные из других стран, в том числе России, можно по вопросам, которые они задают, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.
По его словам, несколько лет назад американская сторона связывалась с российскими военными в Сирии по открытым каналам. Браун подчеркнул, что мог судить о том, что «у них на уме», основываясь на вопросах, которые они задавали.
«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд — это был индикатор», — сказал он.
Браун отметил, что верит, что при взаимодействии с коллегами «многое узнаешь слушая».
«Я задаю вопросы, но я впитываю то, что они говорят. <...> Я узнаю что-то, основываясь на том, какие темы они поднимают и как глубоко», — добавил Браун.
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