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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта

Сингх: разрешение на удары ВСУ вглубь России не станет решающим фактором
Сюжет
Военная операция на Украине
Сабрина Сингх
Сабрина Сингх (Фото: Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России не станет решающим фактором в украинском конфликте, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция брифинга опубликована на сайте службы распространения визуальной информации Минобороны США (DVIDS).

«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», — сказала она.

Сингх также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, она заверила, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не позволяет Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

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Bloomberg 11 сентября сообщал, что Лондон и Вашингтон попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на территории России, прежде чем снять ограничения на их использование. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц считает проблемой предоставление Украине такой возможности, он заявил, что не дает Киеву разрешение на применение немецкого дальнобойного оружия в этих целях.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что решение о снятии ограничений будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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