Все летевшие на борту разбившегося вертолета в Приамурье погибли
Три человека, летевшие на разбившемся в Амурской области вертолете Robinson R66, погибли, сообщили в Росавиации. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).
Разбившийся вертолет нашли на расстоянии около 100 км от города Зея, он полностью разрушен. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Росавиации.
Shot и «112» пишут, что на борту были сотрудники золотодобывающей компании «Хэргу». Росавиация подтвердила, что вертолет принадлежал этой компании. По данным «112», в числе основных версий катастрофы — техническая неисправность.
РБК направил запрос в ООО «Хэргу».
31 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спустя день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.
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