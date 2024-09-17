Все летевшие на борту разбившегося вертолета в Приамурье погибли

Вертолет принадлежал золотодобывающей компании «Хэргу», на борту были ее сотрудники. Разрушенный борт нашли в 100 км от города Зея

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Три человека, летевшие на разбившемся в Амурской области вертолете Robinson R66, погибли, сообщили в Росавиации. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).

Разбившийся вертолет нашли на расстоянии около 100 км от города Зея, он полностью разрушен. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Росавиации.

Shot и «112» пишут, что на борту были сотрудники золотодобывающей компании «Хэргу». Росавиация подтвердила, что вертолет принадлежал этой компании. По данным «112», в числе основных версий катастрофы — техническая неисправность.

РБК направил запрос в ООО «Хэргу».

31 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спустя день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.