Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. Видео
Ливанский журналист Фади Будия поcтрадал из-за израильского удара в прямом эфире. Он подключился к программе одного из иракских телеканалов по Skype из Бейрута, когда позади него произошел взрыв.
Израильская армия сегодня объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы» в Ливане и нанесла удары по более чем 1, 1 тыс. объектов. Премьер Биньямин Нетаньяху призвал ливанцев, проживающих в опасной зоне, временно покинуть дома.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов