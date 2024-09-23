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Политика ,  
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Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. Видео

Ливанский журналист Фади Будия пострадал в прямом эфире от израильского удара

Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. Видео
Video

Ливанский журналист Фади Будия поcтрадал из-за израильского удара в прямом эфире. Он подключился к программе одного из иракских телеканалов по Skype из Бейрута, когда позади него произошел взрыв.

Израильская армия сегодня объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы» в Ливане и нанесла удары по более чем 1, 1 тыс. объектов. Премьер Биньямин Нетаньяху призвал ливанцев, проживающих в опасной зоне, временно покинуть дома.

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Ливан Израиль журналисты телевидение Хезболла
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