Военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Ивана Попова
Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которому вменяют крупное мошенничество и служебный подлог, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
«Сегодня мы получили обвинительное заключение, утвержденное заместителем главного военного прокурора Сергеем Заряевым», — рассказал ТАСС защитник.
По словам адвоката, материалы дела отправят в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. Адвокат полагает, что рассмотрение дела должно проходить в Запорожском военном гарнизонном суде. Сам генерал в беседе с агентством выразил уверенность в победе в судебном процессе.
Накануне Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.
Генерал возглавил это войсковое подразделение на запорожском направлении после начала военной операции на Украине. Летом 2023 года он рассказал, что доложил руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат. Он также сообщил о своем последующем отстранении от должности.
17 мая 2024 года его взяли под стражу, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам Попов вину не признает и настаивает, что у него «кроме долгов и кредитов за душой ничего нет»
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