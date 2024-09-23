 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Ивана Попова

Сюжет
Аресты генералов
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которому вменяют крупное мошенничество и служебный подлог, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Сегодня мы получили обвинительное заключение, утвержденное заместителем главного военного прокурора Сергеем Заряевым», — рассказал ТАСС защитник.

Попов заявил о согласии командиров 58-й армии дать показания по его делу
Общество

По словам адвоката, материалы дела отправят в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. Адвокат полагает, что рассмотрение дела должно проходить в Запорожском военном гарнизонном суде. Сам генерал в беседе с агентством выразил уверенность в победе в судебном процессе.

Накануне Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.

Генерал возглавил это войсковое подразделение на запорожском направлении после начала военной операции на Украине. Летом 2023 года он рассказал, что доложил руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат. Он также сообщил о своем последующем отстранении от должности.

17 мая 2024 года его взяли под стражу, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам Попов вину не признает и настаивает, что у него «кроме долгов и кредитов за душой ничего нет»

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тамбов Запорожская область суд обвинение уголовное дело генерал Иван Попов
Материалы по теме
СК отказался допросить сослуживцев генерала Попова в качестве свидетелей
Политика
Суд продлил на три месяца срок ареста генерала Тимура Иванова
Общество
СК потребовал продлить арест генералу Булгакову по делу о мошенничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 17:38
В Запорожье и Миргороде прогремели взрывыПолитика, 23:37
Россиян предупредили о возможных телепомехах из-за активности СолнцаТехнологии и медиа, 23:31
Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»Политика, 23:08
Военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Ивана ПоповаПолитика, 23:05
Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. ВидеоПолитика, 22:50
Совершивший покушение на Трампа оставил записку с фразой «Я вас подвел»Политика, 22:48
Саперы Росгвардии нашли в Курской области дрон-приманкуПолитика, 22:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Калининграде американца приговорили к 6 годам по делу о похищении сынаОбщество, 22:35
Иск к экс-главе поселка в Ленобласти приостановили после ухода на фронтПолитика, 22:34
Израиль начал военную операцию с авиаударов по объектам «Хезболлы». ВидеоПолитика, 22:15
Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активовОбщество, 22:11
Туск объявил о борьбе с бобрами в Польше из-за наводненияПолитика, 22:06
МИД рассказал о борьбе за освобождение россиян в ЧадеПолитика, 21:58
На собрании УЕФА подняли вопрос о допуске российских юниоровСпорт, 21:48