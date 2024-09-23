Военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Ивана Попова

Иван Попов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которому вменяют крупное мошенничество и служебный подлог, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Сегодня мы получили обвинительное заключение, утвержденное заместителем главного военного прокурора Сергеем Заряевым», — рассказал ТАСС защитник.

По словам адвоката, материалы дела отправят в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. Адвокат полагает, что рассмотрение дела должно проходить в Запорожском военном гарнизонном суде. Сам генерал в беседе с агентством выразил уверенность в победе в судебном процессе.

Накануне Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.

Генерал возглавил это войсковое подразделение на запорожском направлении после начала военной операции на Украине. Летом 2023 года он рассказал, что доложил руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат. Он также сообщил о своем последующем отстранении от должности.

17 мая 2024 года его взяли под стражу, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам Попов вину не признает и настаивает, что у него «кроме долгов и кредитов за душой ничего нет»