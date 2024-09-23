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В России в 2024 году аннулировали 43 тыс. патентов мигрантов

МВД России в этом году аннулировало в 3 раза больше трудовых патентов мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МВД России с начала 2024 года аннулировало более 43 тыс. выданных мигрантам патентов на трудовую деятельность, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале.

«[Мигранты] своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза», — говорится в сообщении.

Иностранный гражданин в течение двух месяцев с момента выдачи патента должен представить в МВД уведомление о том, что он действительно работает. Отсутствие такого уведомления означает утрату иностранцем законных оснований для пребывания в России. Нарушивших правила выдворяют из страны.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

С весны 2024 года в России возобновились дискуссии, связанные с положением мигрантов в стране. В частности, ужесточилась процедура тестирования приезжих на знание русского языка. В конце августа партия ЛДПР предложила запретить семьям трудовых мигрантов переезжать за ними.

По информации МВД, к 1 сентября на миграционном учете в стране состояли 6,2 млн иностранцев. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год). Нелегалов, по оценке МВД, в России 630 тыс.

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мигранты патент на осуществление трудовой деятельности МВД
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