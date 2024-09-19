В МВД признали нелегитимным контроль за экзаменами у мигрантов

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Контроль полицейских за ходом тестов на знание русского языка для мигрантов является нелегитимным, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в интервью «Коммерсанту».

«Эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал Горовой.

По его словам, правоохранительные органы навели порядок в сфере контроля за экзаменом на знание русского языка для приезжих. В частности, из этой схемы убрали недобросовестных посредников, отметил Горовой.

МВД работает над сокращением рынка незаконных услуг для мигрантов внутри страны, отметил замминистра. С 2022 года полиция совместно с ФСБ обнаружила множество преступных схем по выдаче фальшивых справок, сертификатов и незаконной постановке мигрантов на учет. По результатам расследований возбуждены сотни уголовных дел, подчеркнул Горовой.

С весны 2024 года в России возобновились дискуссии, связанные с положением мигрантов в стране. В частности, ужесточилась процедура тестирования приезжих на знание русского языка. Право принимать экзамен на знание языка оставили только 12 специально аккредитованным для этого вузам, а также одной государственной организации, хотя раньше проводить его могли и коммерческие структуры.

С конца марта во всех помещениях, где проводятся тесты, находятся полицейские. Они следят за процедурой и сравнивают персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены.