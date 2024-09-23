МИД предупредил о риске для окружающей среды от атак ВСУ на Крымский мост

Фото: Aleksey Nikolskyi / kremlin.ru

Атаки украинских военных на Крымский мост могут нанести существенный ущерб морской среде, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

По его словам, Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, однако сама его нарушает. Он привел в пример «недавнее нападение на суда, перевозящие топливо, которое создало риск разлива топлива в море».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 августа атаковали железнодорожный паром, на котором находились 30 цистерн с топливом. Инцидент произошел в порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе в 12 км от Крымского моста. Там начался пожар, позднее судно затонуло. В результате погибли два человека.

Кузьмин также предположил, что международный арбитраж вынесет решение в споре с Украиной о правах в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе в конце этого или начале следующего года. По его словам, дело находится на стадии рассмотрения по существу.

Украина инициировала судебный спор с Россией в середине сентября 2016 года. В российском МИДе сочли иск Киева попыткой вернуть суверенитет над Крымом. В ведомстве рассчитывают, что трибунал в полной мере учтет российскую позицию.