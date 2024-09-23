Напавшего на одноклассников в Балаганске остановил учитель физкультуры
Школьника, который с ножом и молотком напал на одноклассников в Балаганске, остановил учитель физкультуры, сообщил глава минобразования Иркутской области Максим Парфенов.
Школьник набросился на одноклассников в раздевалке перед уроком физкультуры утром 23 сентября. По словам Парфенова, один из пострадавших выбежал и позвал на помощь педагогов. «В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — продолжил он.
Как рассказала иркутский омбудсмен Татьяна Афанасьева, трое детей пострадали в результате нападения — у школьников незначительные раны. Следователи завели дело о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и о халатности — ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса.
Телеграм-канал Shot сообщил, что школьник пронес нож и три молотка в рюкзаке, металлодетектора и охранника на входе не было. Между подростками не было конфликтов и вражды, нападавший перевелся в балаганскую школу из другой два года назад, отмечает телеграм-канал Mash.
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