 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Напавшего на одноклассников в Балаганске остановил учитель физкультуры

Фото: МБОУ Балаганская СОШ №1
Фото: МБОУ Балаганская СОШ №1

Школьника, который с ножом и молотком напал на одноклассников в Балаганске, остановил учитель физкультуры, сообщил глава минобразования Иркутской области Максим Парфенов.

Школьник набросился на одноклассников в раздевалке перед уроком физкультуры утром 23 сентября. По словам Парфенова, один из пострадавших выбежал и позвал на помощь педагогов. «В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — продолжил он.

СК завел дело после нападения иркутского школьника на одноклассников
Общество
Фото:Сергей Лантаухов / Global Look Press

Как рассказала иркутский омбудсмен Татьяна Афанасьева, трое детей пострадали в результате нападения — у школьников незначительные раны. Следователи завели дело о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и о халатности — ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса.

Телеграм-канал Shot сообщил, что школьник пронес нож и три молотка в рюкзаке, металлодетектора и охранника на входе не было. Между подростками не было конфликтов и вражды, нападавший перевелся в балаганскую школу из другой два года назад, отмечает телеграм-канал Mash.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Иркутская область Школа школьники физкультура
Материалы по теме
СК завел дело после нападения иркутского школьника на одноклассников
Общество
В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассников
Общество
В Думе предложили «курс исправления» для школьных буллеров и их родителей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Вместо Jira и Nexus: чем заменить привычные платформы для разработкиТренды, 17:27
Мосбиржа с 1 октября допустила к торгам акции компании «Аренадата»Инвестиции, 17:24
Один из крупнейших майнинг-пулов провел ребрендинг. Что нового в отраслиКрипто, 17:22
МИД заявил о неизменной позиции по ядерным испытаниямПолитика, 17:21
В Белгородской области три человека погибли в результате обстрелаПолитика, 17:19
Toyota, Hyundai и Kia: сколько стоили популярные кроссоверы 3 года назадАвто, 17:08
Гладков заявил о наличии плана на случай своей гибелиПолитика, 17:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Японские истребители использовали ИК-ловушки при контакте с Ил-38 РоссииПолитика, 17:04
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре МосквыОбщество, 16:49
Relevo узнало, что УЕФА признал ошибку судьи на Евро в пользу ИспанииСпорт, 16:45
МИД предупредил о риске для окружающей среды от атак ВСУ на Крымский мостПолитика, 16:45
В России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков. Что это значитНедвижимость, 16:34
Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросуТехнологии и медиа, 16:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30