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Общество ,  
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СК завел дело после нападения иркутского школьника на одноклассников

Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press
Фото: Сергей Лантаухов / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения подростка на одноклассников в школе в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Было заведено дело о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и о халатности — ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса.

В СК уточнили, что пострадавшим школьникам оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы.

В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассников
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Нападение произошло 23 сентября в школе поселка Балаганск. В раздевалке перед уроком физкультуры 13-летний школьник напал на своих одноклассников, трое детей пострадали, рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

По ее словам, благодаря действиям педагога удалось избежать непоправимых последствий. Напавший подросток на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было, добавила она.

Телеграм-канал Shot узнал, что школьник беспрепятственно вошел в школу с ножом и тремя молотками в рюкзаке, металлодетектора и охранника на входе не было. Между подростками не было конфликтов и вражды, нападавший перевелся в балаганскую школу из другой два года назад, отмечает Mash.

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Иркутская область Школа нападение на школу
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