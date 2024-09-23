Студентка ВШЭ плюнула в плакат о военной службе и заработала штраф

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко, плюнувшую в плакат с сообщением о наборе на военную службу по контракту, сообщила ТАСС пресс-служба суда.

«Находясь в баре, Дорошенко А.Р. совершила плевок в плакат, на котором было размещено: «Служба по контракту в ВС России», привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации», — заявили в суде.

Девушку обвинили в дискредитации Вооруженных сил России и назначили ей штраф в размере 40 тыс. руб.

На заседании суда студентка рассказала, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не контролировала свои действия.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд и пресс-службу ВШЭ.

В прошлом году в России за дискредитацию Вооруженных сил было назначено 2353 штрафа, следует из статистики судебного департамента Верховного суда. В 2022 году, когда эта статья только появилась, было назначено 4439 административных штрафов, то есть почти в два раза больше, чем в 2023-м.