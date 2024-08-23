Главу камчатского «Яблока» арестовали из-за повторной дискредитации армии

Владимир Ефимов (Фото: yabloko.ru)

Суд Петропавловска-Камчатского арестовал журналиста и главу регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова по делу о дискредитации армии, следует из карточки дела на сайте суда.

В пресс-службе партии сообщили, что Ефимова отправили под стражу до 21 октября, с ним работает его адвокат.

Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении главы камчатского «Яблока» завели во второй раз. В 2023 году Ефимова обвинили по ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили публиковать в течение двух лет материалы в интернете.

Владимир Ефимов был главным редактором первой в СССР негосударственной независимой телевизионной компании ТВК. В январе 2021 года получил награду местного отделения Союза журналистов России «Журналистская слава Камчатки».