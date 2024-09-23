Число иностранных туристов в России с начала года превысило 2 млн
Более 2,3 млн иностранных туристов посетили Россию с января по сентябрь 2024 года, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
«С начала 2024 года уже более 2,3 млн иностранных туристов посетили разные уголки нашей страны», — сказал он. Кондатьев отметил, что важно продвигать новые туристические направления и поддерживать местное предпринимательство для роста экономики.
По данным ФСБ, в 2023 году иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз — на 18,6% больше, чем годом ранее. Среди них с туристическими целями в Россию въехали 670,7 тыс. раз — в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Страной — лидером по количеству турпоездок (199,8 тыс.) стал Китай, в четверку также вошли Германия, Турция и ОАЭ, добавили в ведомстве.
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