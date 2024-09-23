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Война санкций ,  
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Эрдоган заявил о подрыве доверия к США из-за санкций

Сюжет
Война санкций
Истребитель F-35
Истребитель F-35 (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Введенные США ограничения против Турции в сфере оборонной промышленности подрывают доверие к Вашингтону, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями аналитических центров в Турецком доме в Нью-Йорке. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, введенные против Турции США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что санкции CAATSA (федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и исключение Турции из программы F-35 противоречат «духу альянса».

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Политика
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

США ввели санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но Турция отказалась. В ответ США исключил страну из программы поставок истребителей F-35.

В марте 2022 года США предложили Анкаре передать Киеву российские комплексы С-400, а в обмен на это Вашингтон снимет наложенные на страну санкции и вернет ее в программу поставок F-35. Турция вновь отказалась.

В августе 2024 года Анкара предложила американской стороне, что не будет активировать ранее приобретенные у России С-400 и купит у США F-35, сообщает Cumhuriyet.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция США ОПК оборонная промышленность санкции
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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