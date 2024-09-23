Песков отказался комментировать данные о неудачном пуске ракеты «Сармат»

Вопрос о сообщениях о неудачных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» следует задать военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет, это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал пресс-секретарь.

Сообщения о неудачных испытаниях до этого опубликовало агентство Reuters.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой весом более 200 т. Дальность ее полета — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

О разработке «Сармата» президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Он назвал ракету уникальным оружием, которое сможет обеспечить безопасность России от внешних угроз, а также заявил, что аналогов «в мире нет и еще долго не будет». Ракету собирались поставить на вооружение в 2021 году, однако позднее сроки сдвинули. О том, что комплексы «Сармат» поставили на боевое дежурство, «Роскосмос» сообщил в сентябре 2023-го.