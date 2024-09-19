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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о тяжелом положении ВСУ в районе курской Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Подразделения украинской армии находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС). Он уточнил, что украинские части ни на одном месте не смогли продвинуться «хотя бы на 100 метров».

В районе городов Рыльска и Льгова, по его словам, ВСУ атаковали в течение всего дня на двух участках и потеряли несколько единиц техники, продолжил Алаудинов.

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Фото:John Moore / Getty Images

Накануне Алаудинов заявил, что российские силы взяли под контроль села Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.

По его словам, все российские подразделения «потихоньку двигаются вперед». «Каждый день освобождаем по одному населенному пункту на нашем направлении», — заявил тогда генерал.

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Апти Алаудинов Курская область ВСУ Суджа
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