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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Кремль описал ситуацию на Ближнем Востоке словами «ежедневная деградация»

Песков заявил об обеспокоенности растущей напряженностью на Ближнем Востоке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Aziz Taher / Reuters
Фото: Aziz Taher / Reuters

Российские власти озабочены стремительно растущей напряженностью между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос об опасениях Кремля из-за возможной эскалации конфликта.

«Безусловно. Ситуация деградирует каждый день, стремительно деградирует, напряженность растет, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности», — сказал он.

ЦАХАЛ заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Ситуация обострилась после массового взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября.

Около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов, более 4 тыс. человек пострадали, несколько десятков скончались. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Тель-Авив отверг причастность к взрывам.

Позднее, 20 сентября, ЦАХАЛ сообщила о точечном ударе по Бейруту. По данным военных, в результате погибли 16 высокопоставленных членов «Хезболлы», включая командира элитного подразделения «Радван» Ибрагима Акиля, руководившего военными операциями «Хезболлы» и причастного к разработке плана вторжения в Галилею на севере Израиля. Ливанские боевики в ответ нанесли несколько ракетных ударов.

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Теги
Дмитрий Песков Хезболла Израиль эскалация Ближний Восток
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