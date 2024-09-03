Суд дал 20 лет пытавшемуся поставить флаг Украины в Крыму

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Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии спецназовца Александра Любаса за попытку осенью 2023 года напасть на российских военных в Крыму и установить там флаг Украины, сообщила инстанция в телеграм-канале.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Мужчине вменялось нарушение ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка совершения теракта группой лиц), ст. 205.3 (обучение для совершения теракта), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ в составе группы) и ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

Суд и следствие установили, что весной 2022 года Любас вступил в Киевской области в подразделение спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Летом следующего года он «приобрел навыки ведения рукопашного боя и изучил правила обращения с огнестрельным оружием» в Днепропетровской и Одесской областях. Любас добровольно пожелал участвовать в высадке в Крыму, где диверсанты собирались установить флаг Украины и снять это на фото- и видеотехнику, а также напасть на российских военных.

Для этого 4 октября 2023 года подсудимый вместе с другими вооруженными членами диверсионной группы на гидроциклах и катере незаконно пересек границу России со стороны Украины и собирался высадиться на побережье Черноморского района Крыма. Однако их обнаружили пограничники, и при попытке скрыться Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду, где его выловили сотрудники ФСБ.

В суде добавили, что приговор Любасу в силу еще не уступил, он и его защита могут подать жалобу в апелляционную инстанцию.