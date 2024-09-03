 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд дал 20 лет пытавшемуся поставить флаг Украины в Крыму

Сюжет
Военная операция на Украине

Суд дал 20 лет пытавшемуся поставить флаг Украины в Крыму
Video

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии спецназовца Александра Любаса за попытку осенью 2023 года напасть на российских военных в Крыму и установить там флаг Украины, сообщила инстанция в телеграм-канале.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Мужчине вменялось нарушение ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка совершения теракта группой лиц), ст. 205.3 (обучение для совершения теракта), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ в составе группы) и ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку диверсии
Политика

Суд и следствие установили, что весной 2022 года Любас вступил в Киевской области в подразделение спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Летом следующего года он «приобрел навыки ведения рукопашного боя и изучил правила обращения с огнестрельным оружием» в Днепропетровской и Одесской областях. Любас добровольно пожелал участвовать в высадке в Крыму, где диверсанты собирались установить флаг Украины и снять это на фото- и видеотехнику, а также напасть на российских военных.

Для этого 4 октября 2023 года подсудимый вместе с другими вооруженными членами диверсионной группы на гидроциклах и катере незаконно пересек границу России со стороны Украины и собирался высадиться на побережье Черноморского района Крыма. Однако их обнаружили пограничники, и при попытке скрыться Любас, сидевший на пассажирском месте на одном из гидроциклов, при резком маневрировании упал в воду, где его выловили сотрудники ФСБ.

В суде добавили, что приговор Любасу в силу еще не уступил, он и его защита могут подать жалобу в апелляционную инстанцию.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Венгрия не выживет без нефти из России, заявили в Будапеште

На Украине в рамках «дерусификации» откажутся от копейки и введут в оборот «шаг»

СК завел дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом

Российские знаменитости отвели детей школу. Фото

В «Матч ТВ» рассказали о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже

Новым владельцем автодилера «Рольф» стал Умар Кремлев

Видео с прибытием Путина в Монголию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Крым военнослужащие нападение флаг Украина приговор
Материалы по теме
ФСБ показала допрос задержанных в Крыму диверсантов
Политика
На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССР
Спорт
Ветер в Киеве порвал самый большой флаг Украины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
Сила синих волос: как развить уверенность в себе у детей и подростковPro, 12:58
Как цифровизация влияет на охваты в уличной рекламеОтрасли, 12:49
Кто из заложников школы в Беслане стал успешным спортсменомСпорт, 12:41
Минобороны сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУПолитика, 12:38
Как фундаменты небоскребов и тоннели метро защищают от подземных водОтрасли, 12:38
Что показали на Восточном экономическом форумеОбщество, 12:36 
Ангола предложила АЛРОСЕ решить проблему санкций в алмазодобычеПолитика, 12:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты спрогнозировали падение цены биткоина после снижения ставки ФРСКрипто, 12:31
Можно ли свою фамилию сделать товарным знаком: разбор кейсовPro, 12:29
Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее бойфрендСпорт, 12:26
МИД счел реваншизмом предложение Тайваня о Дальнем ВостокеПолитика, 12:22
В Центр временного содержания мигрантов в Москве пришли с обыскамиОбщество, 12:17
Какие барьеры преодолевают малые технологические компании в регионахНациональные проекты, 12:15
«Интерфакс» сообщил, что Юдаеву выдвинут в МВФ от РоссииПолитика, 12:11