На Камчатке мужчина сумел отбиться от напавшего медведя

Фото: МЧС России

Мужчина, на которого в лесу вблизи садового участка напал медведь, получил ранения, но сумел отбиться от хищника, сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие произошло на Камчатке.

«Спасательная операция развернулась на Камчатке вблизи садового товарищества. В лесу на мужчину напал медведь. Местный житель смог отбиться и уйти от зверя», — говорится в сообщении.

Мужчина пострадал при схватке с медведем, на дорогу его вывел охотовед. До приезда врачей первую помощь раненому оказали спасатели МЧС.

Позже пострадавшего госпитализировали с травмами рук и головы.

В мае 2024 года в Магаданской области женщина палкой отпугнула медведя, который встал перед ней на задние лапы.

Инцидент произошел в поселке Оротукан, расположенном на правом берегу одноименной реки — притока Колымы. Из леса вышел проснувшийся после спячки медведь и начал бродить возле близлежащих частных домов. Местная жительница столкнулась с хищником, когда занималась скандинавской ходьбой.

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