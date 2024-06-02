В цирке в Обнинске медведица напала на дрессировщика во время выступления

Медведица напала на дрессировщика в цирке Обнинска во время выполнения номера, сообщают Mash, SHOT и местный телеграм-канал «Обнинск Жесть».

Инцидент произошел днем 1 июня. SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что выступление происходило на улице Красных Зорь. Сейчас в городе по адресу: ул. Красных Зорь, 16, на парковке торгового центра «Атлас», расположен шатер передвижного «Цирка Счастья». Он приехал на гастроли в Обнинск до 2 июня.

На видео, которое опубликовал «Обнинск Жесть», слышно, как ведущий объявил: «Уникальный трюк, впервые в мире — медведь на моноколесе. Исполняет блистательная Джемма».

После этого дрессировщик посадил медведицу на стул, поставил ее задние лапы на моноколесо и, держа за спину, поднял. Животное проехало пару секунд, после чего спрыгнуло и на четырех лапах набросилось на артиста и повалило его. Спустя еще несколько секунд к дрессировщику и медведице подбежали люди.

По данным Mash, номер проводил заслуженный артист России Олег Красов.

Телеграм-канал также опубликовал запись разговора с представительницей цирка, назвавшей поведение медведицы нормальным и отметившей, что животное «любит» дрессировщика. «Она с ним играла на самом деле. <…> Вот вы когда едете на мотоцикле, вы что делаете, если, допустим, вы с него слетаете. Что вы делаете? По инерции движетесь, правильно? Она по инерции двинулась, побежала к нему», — говорит женщина на опубликованной Mash записи.

По данным телеграм-канала, в результате инцидента никто не пострадал.