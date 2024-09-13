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В Москве 13 сентября стало самым жарким днем за 75 лет наблюдений

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2024 году 13 сентября стало самым теплым днем в Москве с начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, пятница, 13, в Москве стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет», — написал он в телеграм-канале.

По данным синоптика, к 13:00 мск воздух прогрелся до +26,2 °C, что на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года.

Не исключено, что показатели термометров сегодня могут побить и суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 13 сентября составляет +27,4 °C и держится уже на протяжении 115 лет.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщал, что 13 сентября в Москве ожидается 115-летний рекорд жары.

Он тогда спрогнозировал, что температура воздуха в городе может прогреться от +26 до +29 °C, а в области — от +25 до +30 °C.

Еще один температурный рекорд для Москвы произошел 1 сентября. Этот день стал самым жарким из всех с начала XXI века. Температура достигла отметки +29,1 °C, прошлый рекорд был в 2002 году, тогда воздух прогрелся до плюс 28,9 градуса.

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