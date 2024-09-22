Минобороны показало удар вертолета Ми-28НМ по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес поражение живой силе и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — говорится в сообщении.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа.
Минобороны регулярно отчитывается о поражении сил ВСУ в области. Так, за прошедшие сутки украинские военные потеряли там 380 человек и 11 единиц техники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин. Также были уничтожены три артиллерийских орудия ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей.
Кроме того, российские военные 22 сентября предотвратили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Тогда пять украинских военнослужащих сдались в плен, до 40 человек были убиты и ранены.
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