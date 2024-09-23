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Общество ,  
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ФССП предложила снимать на видео депортацию иностранцев из России

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала проект приказа о том, что сотрудники ведомства должны снимать процесс своей работы на видео. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

ФССП предложила использовать средства ‎аудио-, фото- и видеофиксации «при выполнении возложенных на них задач». Речь идет о съемке при проведении следственных действий в рамках расследований по уголовным делам и административным правонарушениям, при охране учреждений ведомства, а также при выдворении иностранных граждан за пределы России вплоть до пункта пропуска через границу.

При этом все участники процесса должны быть уведомлены об использовании средств видеонаблюдения.

Материалы, полученные с помощью средств фиксации, будут храниться не менее ‎30 суток со дня записи. В случае фиксации действий при документировании административных правонарушений материалы хранятся не менее шести месяцев.

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Как объяснили «Парламентской газете» в ФССП, запись работы ведомства на видео и аудио позволит «обеспечить дополнительные гарантии соблюдения прав граждан», а также осуществлять контроль за следственными мероприятиями и исполнением служебных обязанностей.

Летом в России приняли несколько законопроектов об ужесточении контроля в сфере миграции. Один из них — о создании реестра контролируемых лиц, в котором будут содержаться сведения о мигрантах, не имеющих законных основания для нахождения в стране.

Попавшим в реестр также запретят покупать недвижимость и транспортные средства, брать кредиты, свободно перемещаться по территории России и тратить с уже существующих счетов более 30 тыс. руб. в месяц. Реестр запустят в 2025 году.

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ФССП Федеральная служба судебных приставов законопроект выдворение из России видеонаблюдение депортация
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