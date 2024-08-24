 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват заложников в ИК-19 ,  
0 

В Думе предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостью

Сюжет
Захват заложников в ИК-19

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает выдворять из страны мигрантов с судимостью, включая погашенную, сообщила в телеграм-канале замруководителя фракции «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Это стало реакцией на захват заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Участниками бунта оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана. По данным телеграм-канала Baza, захватчики заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). В результате погибли четыре сотрудника колонии.

ФСИН опровергла данные о полном захвате колонии под Волгоградом
Общество
Фото:RosgvardOfficial / Telegram

По словам Авксентьевой, бороться с проявлениями исламского радикализма невозможно без изменений миграционной политики. Депутат пояснила, что сейчас запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако после истечения срока погашения они сразу могут въехать в Россию.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП (разрешения на временное проживание) и ВНЖ (вида на жительства)», — сказала она, отметив, что инициативу депутаты партии внесут на следующей неделе.

Что привело к третьему за лето захвату заложников в российских колониях
Политика
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Новые люди миграционная политика мигранты пожизненное выдворение
Материалы по теме
ФСИН опровергла данные о полном захвате колонии под Волгоградом
Общество
Москва и Душанбе обсудили поиск террористов после бунта в колонии
Политика
Хинштейн раскрыл детали захвата заложников в колонии в ДНР
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Житель Воронежской области пострадал при атаке дронаПолитика, 03:10
Алаудинов отчитался о взятии в плен десяти военных ВСУПолитика, 02:43
Гладков сообщил о раненом при атаке дрона на белгородский поселокПолитика, 02:35
В Думе предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостьюОбщество, 02:13
Смирнов рассказал о сложностях эвакуации из приграничья Курской областиПолитика, 01:47
Бастрыкин пожаловался Краснову на возвращение дела об избиении ветеранаОбщество, 01:36
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:15
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за «очень приятную» поддержкуПолитика, 00:59
Неизвестный напал с ножом на людей в Германии во время 650-летия городаОбщество, 00:28
В ООН прокомментировали сообщения о «миномете ЧВК» на детской площадкеПолитика, 00:25
Axios сообщило о просьбе Байдена к Нетаньяху отвести войска из части ГазыПолитика, 00:09
Сальдо заявил о планах ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косеПолитика, 23 авг, 23:56
Пьяный депутат Европарламента от партии Орбана избил женщину на вечеринкеПолитика, 23 авг, 23:39
Пушилин рассказал о состоянии раненого военкора ПоддубногоПолитика, 23 авг, 23:30