В Думе предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостью

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает выдворять из страны мигрантов с судимостью, включая погашенную, сообщила в телеграм-канале замруководителя фракции «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Это стало реакцией на захват заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Участниками бунта оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана. По данным телеграм-канала Baza, захватчики заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). В результате погибли четыре сотрудника колонии.

По словам Авксентьевой, бороться с проявлениями исламского радикализма невозможно без изменений миграционной политики. Депутат пояснила, что сейчас запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако после истечения срока погашения они сразу могут въехать в Россию.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП (разрешения на временное проживание) и ВНЖ (вида на жительства)», — сказала она, отметив, что инициативу депутаты партии внесут на следующей неделе.