 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов в двух регионах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

За прошедшую ночь средства ПВО сбили восемь беспилотников в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, четыре украинских дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще четыре — над Курской областью.

Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за день
Политика

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь на 23 сентября украинский беспилотник атаковал город Губкин. Пострадавших среди местных жителей нет, но в результате падения дрона были повреждены десять легковых машин и шесть квартир в трех многоквартирных домах.

Кроме того, прошедшей ночью ПВО сбили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области, в итоге там загорелась сухая трава.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны дроны беспилотники БПЛА Курская область Белгородская область
Материалы по теме
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
Политика
Под Белгородом водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Политика
Астраханский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Задачи СЕО с пометкой «срочно»: какие признаки сигналят о закате бизнесаPro, 08:16
Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов в двух регионахПолитика, 08:06
Прокси-индикаторы и «городской ВВП». Что войдет в стратегию РосстатаЭкономика, 08:00
Economist назвал одну из целей наземной операции Израиля в ЛиванеПолитика, 07:54
Рынок недвижимости под давлением. Стоит ли покупать акции застройщиковPro, 07:42
В Красноярске пришли в сознание родители погибших от отравления детейОбщество, 07:32
России придется удвоить площади виноградников для отказа от импортных винВино, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский оценил результаты операции ВСУ в Курской областиПолитика, 07:30
Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за деньПолитика, 07:24
Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума за 2,5 годаФинансы, 07:00
ЦАХАЛ заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в ЛиванеПолитика, 06:55
Посол заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКСПолитика, 06:54
Суд арестовал экс-зампреда правительства Приморья Елену ПархоменкоПолитика, 06:09
Полянский заявил, что Украину ставят «во главу угла» в дискуссиях ООНПолитика, 06:00