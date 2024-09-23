Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов в двух регионах

Фото: Министерство обороны России

За прошедшую ночь средства ПВО сбили восемь беспилотников в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, четыре украинских дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще четыре — над Курской областью.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь на 23 сентября украинский беспилотник атаковал город Губкин. Пострадавших среди местных жителей нет, но в результате падения дрона были повреждены десять легковых машин и шесть квартир в трех многоквартирных домах.

Кроме того, прошедшей ночью ПВО сбили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области, в итоге там загорелась сухая трава.