В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.
За несколько минут до этого в регионе второй раз за ночь ввели ракетную опасность. В предыдущий раз сигнал тревоги звучал около 15 минут.
Опасность атаки дронов также объявлена в Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода.
Около полуночи ПВО сбила три беспилотника в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что после падения обломков в поле вблизи города Каменск-Шахтинский загорелась сухая трава.
Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.
22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. В результате были ранены десять человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны.
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