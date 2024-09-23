В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

За несколько минут до этого в регионе второй раз за ночь ввели ракетную опасность. В предыдущий раз сигнал тревоги звучал около 15 минут.

Опасность атаки дронов также объявлена в Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

Около полуночи ПВО сбила три беспилотника в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что после падения обломков в поле вблизи города Каменск-Шахтинский загорелась сухая трава.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. В результате были ранены десять человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны.