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В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу из автомата

В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу из автомата, ранены двое

В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу из автомата, два человека были ранены, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в Обуховском районе около 14:00 по местному времени (совпадает с московским) 22 сентября. По данным ведомства, мужчина зашел в магазин и «начал хаотичную стрельбу», после чего сбежал.

Пострадали продавщица и владелец заведения. В полиции уточнили, что раненые получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Стрелка задержали, им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия), мужчине грозит до семи лет заключения.

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В середине августа стрельба произошла в селе Доброводы в Тернопольской области Украины. В Нацполиции сообщали, что 45-летней мужчина в военной форме открыл огонь из автомата, в результате погибли два человека, еще трое были ранены. Стрелявшего задержали.

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Украина Киевская область стрельба нападение
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