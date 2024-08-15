На Украине одетый в военную форму мужчина застрелил двух человек
Два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл мужчина в военной форме в селе Доброводы Тернопольской области на Украине, сообщает региональное управление Национальной полиции.
Информация о том, что неизвестный открыл из автомата огонь по людям и скрылся, поступила в полицию днем 15 августа. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, еще трое получили ранения.
Позже стрелявшего задержали, им оказался 45-летний житель Житомирской области. Причины произошедшего устанавливаются.
В июле в Харьковской области произошла перестрелка между военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ссоры. Трое участников личного конфликта погибли, еще четверо получили ранения.
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