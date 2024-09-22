В Тернополе и Конотопе прозвучали взрывы

В Тернополе прозвучали взрывы, после чего часть города осталась без электричества, сообщил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода в телеграм-канале.

Информация о взрыве по ул. Лукьяновича поступила в 21:01 мск. По его данным, взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт, там начался пожар. В результате без света остались улицы В. Чорновола и И. Франко. Позднее он уточнил, что электроснабжение было восстановлено.

Кроме этого, взрывы раздались в Конотопе Сумской области, сообщает глава города Артем Семенихин в телеграм-канале. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.

Накануне взрывы раздались в городе Сумы. По словам украинских изданий, местные паблики сообщали о дыме.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.