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Военная операция на Украине ,  
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В Тернополе и Конотопе прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тернополе прозвучали взрывы, после чего часть города осталась без электричества, сообщил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода в телеграм-канале.

Информация о взрыве по ул. Лукьяновича поступила в 21:01 мск. По его данным, взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт, там начался пожар. В результате без света остались улицы В. Чорновола и И. Франко. Позднее он уточнил, что электроснабжение было восстановлено.

Кроме этого, взрывы раздались в Конотопе Сумской области, сообщает глава города Артем Семенихин в телеграм-канале. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.

В Сумах прогремели взрывы
Политика
Фото: Andre Alves / Anadolu / Reuters

Накануне взрывы раздались в городе Сумы. По словам украинских изданий, местные паблики сообщали о дыме.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Тернополь Конотоп взрывы Военная операция на Украине Сумская область
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