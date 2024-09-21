В Сумах прогремели взрывы

Фото: Andre Alves / Anadolu / Reuters

В городе Сумы прозвучали взрывы, сообщают украинские издания «Страна» и «Общественное».

Около 16:00 телеграм-канал «Общественное», который освещает обстановку в Сумах, проинформировал о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Спустя несколько минут авторы канала сообщили о втором взрыве.

О взрывах в городе позже сообщило издание «Страна». «Местные паблики сообщают о дыме на месте прилетов», — пишет издание.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. О взрывах в городе Сумы ранее сообщали 18 сентября. После этого там возникли перебои со светом.