В Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы прозвучали взрывы, сообщают украинские издания «Страна» и «Общественное».
Около 16:00 телеграм-канал «Общественное», который освещает обстановку в Сумах, проинформировал о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Спустя несколько минут авторы канала сообщили о втором взрыве.
О взрывах в городе позже сообщило издание «Страна». «Местные паблики сообщают о дыме на месте прилетов», — пишет издание.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. О взрывах в городе Сумы ранее сообщали 18 сентября. После этого там возникли перебои со светом.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов