Ракова сообщила о старте в Москве школьного этапа Всероссийской олимпиады

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Уже в четверг, 12 сентября, в Москве стартует первый этап Всероссийской олимпиады. Ученики 4–11-х классов приглашаются к соревнованиям на уровне своих школ (последующие этапы включают в себя муниципальный, региональный и заключительный уровни). Школьный этап продлится полтора месяца и завершится 24 октября. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, интерес ребят к соревнованиям за рамками обычной школьной программы растет из года в год. За пять лет число участников первого этапа по всей Москве выросло на 20% и в 2023 году достигло 470 тыс. школьников. «Мы ожидаем, что и в этом году число желающих вновь увеличится, — отметила вице-мэр Ракова. — Привлекает учеников и большое количество дисциплин, где можно проявить знания: задания подготовлены по 24 предметам, включая русский и иностранные языки, математику, физику, химию, биологию, историю, обществознание и другие».

Отметим, что участие в первом этапе Всероссийской олимпиады у столичных школьников дистанционное. Для этого достаточно зайти на вкладку «Олимпиады» на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ). Перейти туда можно из электронного дневника.

По завершении школьного этапа будет определен список победителей и призеров. Среди них ученики 7–11-х классов будут приглашены на второй, муниципальный этап Всероссийской олимпиады.