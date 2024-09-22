Минобороны сообщило о срыве трех попыток ВСУ прорвать границу
Российские военные отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Попытки прорыва произошли в направлении двух населенных пунктов — Новый Путь и Медвежье. О предотвращении прорыва украинских сил в эти населенные пункты Минобороны сообщало неоднократно, в том числе 20 сентября.
Потери украинской стороны на этом направлении ведомство оценило в 40 человек ранеными и убитыми, еще пятеро сдались в плен.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
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