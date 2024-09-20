Российские военные сорвали попытки контратак в Курской области

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Военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки сорвали несколько попыток контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Кремяного, Любимовки, Малой Локни в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.

Также за сутки российские бойцы отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу к селам Новый Путь и Медвежье в Курской области.

За прошедший день ВСУ потеряли более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники. Помимо этого, уничтожена одна понтонная переправа, добавили в министерстве.

Накануне украинская армия также потеряла свыше 300 военнослужащих в Курской области.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».