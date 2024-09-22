В двух областях Украины были обесточены электроподстанции

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Полтавской и Сумской областях были обесточены электроподстанции, сообщает Минэнерго Украины.

По данным ведомства, на территории обоих подстанций возникли пожары — огонь уже потушили, но были обесточены потребители.

Ранее глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. На этой неделе ведомство несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам, в частности, 22 сентября.