В двух областях Украины были обесточены электроподстанции
В Полтавской и Сумской областях были обесточены электроподстанции, сообщает Минэнерго Украины.
По данным ведомства, на территории обоих подстанций возникли пожары — огонь уже потушили, но были обесточены потребители.
Ранее глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в регионе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. На этой неделе ведомство несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам, в частности, 22 сентября.
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