В Подольске загорелись торговые ряды

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В подмосковном Подольске загорелось нежилое здание, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. ТАСС пишет, что огонь охватил 800 кв. м.

На месте работают 53 человека и 18 единиц техники, добавили в МЧС. Возгорание произошло по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» уточнил, что горят торговые ряды у железнодорожной станции. По словам очевидцев, возгорание началось после взрыва газового баллона в одном из павильонов.

Ранее, 20 сентября, в Подмосковье вспыхнул пожар на складе матрасов. Огонь охватил 5 тыс. кв. м, там частично обрушилась кровля. Телеграм-канал Mash отметил, что загорелся «один из самых крупных в России складов матрасов», там хранится продукция местной фабрики.