На складе матрасов в Подмосковье начался пожар на площади 5 тыс. кв. м
В Подмосковье пожарные тушат возгорание на складе площадью 5 тыс. кв. м, сообщает МЧС в телеграм-канале.
«В деревне Апаринки огонь охватил 5 000 квадратных метров здания. На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники», — говорится в сообщении.
Силы и средства для тушения возгорания продолжают наращивать, добавило ведомство.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что информация о пожаре поступила по адресу: Ленинский городской округ, деревня Апаринки, Проектируемый проезд вл. 10. Агентству уточнили, что горит складское помещение.
Деревня Апаринки расположена примерно в 4 км от центра города Видное, в северо-восточном направлении и примыкает к городу на юго-западе.
По данным онлайн-карт, по этому адресу находится магазин товаров для сна «Матрас.ру».
Телеграм-канал Mash добавил, что горит «один из самых крупных в России складов матрасов», там хранится продукция местной фабрики.
Позднее МЧС сообщило, что группировка, участвующая в тушении пожара была увеличена до 65 специалистов и 22 единиц техники. Также, по данным ведомства, пожарные работают в условиях сильного задымления.
Ранее, 18 сентября, в Уссурийске загорелся склад стройматериалов. Тогда огонь охватил 3 тыс. кв. м. Пожар тушили более 30 специалистов, а также шесть единиц техники.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов