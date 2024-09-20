На складе матрасов в Подмосковье начался пожар на площади 5 тыс. кв. м

В Подмосковье пожарные тушат возгорание на складе площадью 5 тыс. кв. м, сообщает МЧС в телеграм-канале.

«В деревне Апаринки огонь охватил 5 000 квадратных метров здания. На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники», — говорится в сообщении.

Силы и средства для тушения возгорания продолжают наращивать, добавило ведомство.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что информация о пожаре поступила по адресу: Ленинский городской округ, деревня Апаринки, Проектируемый проезд вл. 10. Агентству уточнили, что горит складское помещение.

Деревня Апаринки расположена примерно в 4 км от центра города Видное, в северо-восточном направлении и примыкает к городу на юго-западе.

По данным онлайн-карт, по этому адресу находится магазин товаров для сна «Матрас.ру».

Телеграм-канал Mash добавил, что горит «один из самых крупных в России складов матрасов», там хранится продукция местной фабрики.

Позднее МЧС сообщило, что группировка, участвующая в тушении пожара была увеличена до 65 специалистов и 22 единиц техники. Также, по данным ведомства, пожарные работают в условиях сильного задымления.

Ранее, 18 сентября, в Уссурийске загорелся склад стройматериалов. Тогда огонь охватил 3 тыс. кв. м. Пожар тушили более 30 специалистов, а также шесть единиц техники.