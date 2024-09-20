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Кадры пожара в ремонтируемой поликлинике в Москве
Появились кадры пожара в ремонтируемой поликлинике в Москве
В Москве на Варшавском шоссе загорелось здание поликлиники, которая находится на ремонте. Огонь охватил площадь в 400 кв. м. Пострадавших в результате возгорания нет.
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